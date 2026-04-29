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Symbol RYCEF

RBC Capital Markets

Rolls-Royce Outperform

14:16 Uhr
Rolls-Royce Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht des Triebwerkbauers sei ermutigend, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Eine erfreuliche Entwicklung der Geschäfte im zivilen Bereich werde von einer guten Dynamik im Bereich Verteidigung und Energiesysteme begleitet. Am Ausblick für 2026 ändere sich nichts./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
11,76 £		 Abst. Kursziel*:
36,03%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

14:16 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13:46 Rolls-Royce Buy UBS AG
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