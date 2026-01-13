DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.044 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.462 -0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 65,68 +0,3%Gold 4.634 +1,0%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher - Nikkei über 54.000 Punkte -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita
Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau
RWE Aktie

49,10 EUR +0,94 EUR +1,95 %
STU
Marktkap. 35,13 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

10:46 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
49,10 EUR 0,94 EUR 1,95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Auktionsrunde sei sehr vorteilhaft gewesen für Offshore-Windkraftprojekte im Vereinigten Königreich, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. RWE sei der "große Gewinner", da der Energiekonzern den Zuschlag für den Löwenanteil der Kapazitäten mit einer Leistung von etwa 7 Gigawatt bekommen habe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,76 €		 Abst. Kursziel*:
8,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,98%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

11:06 RWE Outperform Bernstein Research
10:46 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 RWE Buy UBS AG
09.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
