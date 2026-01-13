Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Auktionsrunde sei sehr vorteilhaft gewesen für Offshore-Windkraftprojekte im Vereinigten Königreich, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. RWE sei der "große Gewinner", da der Energiekonzern den Zuschlag für den Löwenanteil der Kapazitäten mit einer Leistung von etwa 7 Gigawatt bekommen habe./tih/ag

