RWE Aktie
Marktkap. 38,87 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromkonzerns liege um vier Prozent über dem Konsens, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die in Aussicht gestellten Ziele deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,82 €
|Abst. Kursziel*:
13,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|11:31
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
