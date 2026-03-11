Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromkonzerns liege um vier Prozent über dem Konsens, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die in Aussicht gestellten Ziele deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag

