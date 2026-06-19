RWE Aktie
Marktkap. 40,99 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman würde eine Aufstockung der Anteile an Amprion begrüßen, wie er am Sonntag mit Blick auf entsprechende Berichte schrieb. Er erwartet einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag für die Essener./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,18 €
|Abst. Kursziel*:
14,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,86%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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