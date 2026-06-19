Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman würde eine Aufstockung der Anteile an Amprion begrüßen, wie er am Sonntag mit Blick auf entsprechende Berichte schrieb. Er erwartet einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag für die Essener./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com