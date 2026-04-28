Bernstein Research

RWE Market-Perform

08:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns sollten einen rund 30-prozentigen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) gegenüber dem Vorjahr sowie ein Plus von gut 38 Prozent beim bereinigten Ergebnis je Aktie belegen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem Ausblick vom Dienstagnachmittag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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