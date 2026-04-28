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Bernstein Research

RWE Market-Perform

08:36 Uhr
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns sollten einen rund 30-prozentigen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) gegenüber dem Vorjahr sowie ein Plus von gut 38 Prozent beim bereinigten Ergebnis je Aktie belegen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem Ausblick vom Dienstagnachmittag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Market-Perform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
61,54 €		 Abst. Kursziel*:
-7,38%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
61,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,92%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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