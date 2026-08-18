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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

08:01 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
58,20 EUR 0,12 EUR 0,21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 65,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die schon gut gelaufene Aktie des Energiekonzerns habe noch Luft nach oben, schrieb Pavan Mahbubani am Dienstag. Er passte seine Schätzungen an die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, den Anteilsausbau an Amprion, eine mögliche Prognoseanhebung sowie Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte an. RWE bleibt einer seiner Branchenfavoriten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
68,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,38 €		 Abst. Kursziel*:
17,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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