Ryanair Aktie
Marktkap. 28,81 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers wertete am Dienstag den monatlichen Preismonitor für europäische Billigfluggesellschaften mit den Daten von RDC Aviation aus. Im Januar seien die Preise im Vergleich zum Vormonat stärker gestiegen als im Dezember - bei Easyjet und Ryanair sogar um 8 Prozent. Insgesamt deuteten die RDC-Daten auf eine solide Preisentwicklung im ersten Quartal hin, was mit den positiven kurzfristigen Unternehmenskommentaren von Ende Januar übereinstimme. Gowers bleibt jedoch vorsichtig im Hinblick auf Kurzstreckenflüge, insbesondere bei stärker auf Großbritannien fokussierten Fluggesellschaften. Im Sommer könnte nämlich ein Überangebot bestehen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,47 €
|Abst. Kursziel*:
38,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,88%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|09:26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
