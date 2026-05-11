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Marktkap. 24,77 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
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WKN A1401Z

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ISIN IE00BYTBXV33

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Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

15:36 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
23,20 EUR -0,50 EUR -2,11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry J Gowers senkte vor den Quartalszahlen der Airline seine Schätzungen. Nach wie vor sieht er in Ryanair aber einen langfristig strukturellen Gewinner, wie er am Dienstag schrieb./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,45 €		 Abst. Kursziel*:
49,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,86%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

15:36 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
22.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
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