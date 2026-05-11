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Ryanair Overweight

15:36 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry J Gowers senkte vor den Quartalszahlen der Airline seine Schätzungen. Nach wie vor sieht er in Ryanair aber einen langfristig strukturellen Gewinner, wie er am Dienstag schrieb./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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