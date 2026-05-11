Ryanair Aktie
Marktkap. 24,77 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry J Gowers senkte vor den Quartalszahlen der Airline seine Schätzungen. Nach wie vor sieht er in Ryanair aber einen langfristig strukturellen Gewinner, wie er am Dienstag schrieb./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,45 €
|Abst. Kursziel*:
49,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,86%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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