Südzucker Aktie

9,35 EUR +0,05 EUR +0,48 %
STU
Marktkap. 1,9 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Barclays Capital

Südzucker Underweight

14:01 Uhr
Südzucker Underweight
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,35 EUR 0,05 EUR 0,48%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Zahkenwerk decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rückläufige Zuckerpreise hätten einen operativen Verlust im Zuckersegment zur Folge gehabt. Den im August gesenkten Ausblick für zum Februarschluss endende Geschäftsjahr habe der Lebensmittelhersteller bestätigt./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

14:01 Südzucker Underweight Barclays Capital
19.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
16.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

