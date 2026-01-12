Barclays Capital

Südzucker Underweight

14:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Zahkenwerk decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rückläufige Zuckerpreise hätten einen operativen Verlust im Zuckersegment zur Folge gehabt. Den im August gesenkten Ausblick für zum Februarschluss endende Geschäftsjahr habe der Lebensmittelhersteller bestätigt./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah