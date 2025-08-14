DAX 24.392 +0,1%ESt50 5.446 +0,2%Top 10 Crypto 16,67 -0,7%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.948 +0,2%Euro 1,1685 +0,3%Öl 66,45 -0,7%Gold 3.343 +0,2%
Saint-Gobain Aktie

Marktkap. 49,14 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 143,00 auf 140,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns am 6. Oktober könnte zu einem wesentlichen Kurstreiber werden, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse sich für die kommenden Jahre glaubwürdige, aber auch hinreichend ambitionierte Wachstumsziele setzen./rob/mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
98,82 €		 Abst. Kursziel*:
41,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
99,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,12%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

