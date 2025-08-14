Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 49,14 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 143,00 auf 140,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns am 6. Oktober könnte zu einem wesentlichen Kurstreiber werden, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse sich für die kommenden Jahre glaubwürdige, aber auch hinreichend ambitionierte Wachstumsziele setzen./rob/mis/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
140,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
98,82 €
|Abst. Kursziel*:
41,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
99,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,12%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
