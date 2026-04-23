DAX 24.187 +0,1%ESt50 5.895 +0,0%MSCI World 4.611 +0,0%Top 10 Crypto 10,04 +0,5%Nas 24.439 -0,9%Bitcoin 66.794 -0,3%Euro 1,1715 +0,3%Öl 104,6 -1,3%Gold 4.706 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, E.ON, Commerzbank, Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Tesla-Aktie in Grün: Robotaxi-Produktion laut Firmenchef Musk gestartet Tesla-Aktie in Grün: Robotaxi-Produktion laut Firmenchef Musk gestartet
Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Saint-Gobain Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
77,88 EUR -3,82 EUR -4,68 %
STU
71,56 CHF +0,32 CHF +0,45 %
BRX
Marktkap. 37,9 Mrd. EUR

KGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872087

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CODGF

UBS AG

Saint-Gobain Sell

13:36 Uhr
Saint-Gobain Sell
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,88 EUR -3,82 EUR -4,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Sell" belassen. Die Volumina des Baustoffkonzerns hätten positiv überrascht, doch nach dem starken Zwischenbericht von Konkurrent Sika hätten die Anleger offenbar noch mehr erwartet, schrieb Julian Radlinger am Donnerstagnachmittag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Sell

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
78,32 €		 Abst. Kursziel*:
-4,24%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
77,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,70%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

13:36 Saint-Gobain Sell UBS AG
11:06 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
08:31 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
08:26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

RSS Feed
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) zu myNews hinzufügen