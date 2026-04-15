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Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

20:21 Uhr
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal und angehobenen Ergebnisprognosen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. In absoluten Zahlen seien die operativen Gewinnspannen (Ebitda und Ebit) um 125 Millionen Euro angehoben worden, schrieb Cole Hathorn in einem am Dienstag vorliegenden ersten Kommentar. Er schätzt, dass knapp 100 Millionen von der Aurubis-Beteiligung stammen und gut 25 Millionen durch eigene Verbesserungen erzielt wurden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Hold

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,25 €		 Abst. Kursziel*:
-29,76%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
50,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-29,20%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

20:21 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
24.03.26 Salzgitter Halten DZ BANK
24.03.26 Salzgitter Neutral UBS AG
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