JP Morgan Chase & Co.

Sartorius Stedim Biotech Overweight

12:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius Stedim Biotech nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius liege das operative Ergebnis (Ebitda) knapp unter der Konsensschätzung, während der Umsatz dieser entspreche, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Die Kennziffern der Tochter bewertet er ähnlich. Die erwartungsgemäß bestätigten Jahresziele dürften wenig an den Schätzungen ändern./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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