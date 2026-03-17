JP Morgan Chase & Co.

Sartorius vz Overweight

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Bei seinem diesjährigen Kapitalmarkttag habe der Labor- und Pharmazulieferer neue mittelfristige Wachstumsziele bekannt gegeben und die Erwartung einer allmählichen Markterholung mit einer Rückkehr des Ausrüstungsgeschäfts zu einem normalisierten Wachstum 2027 geäußert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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