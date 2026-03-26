Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,67 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Der Industriekonzern und Autozulieferer dürfte solide in Jahr gestartet sein, schrieb Jose Asumendi am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. In der Telefonkonferenz dürfte der Iran-Krieg mit seinen Auswirkungen im Fokus stehen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
7,14 €
|Abst. Kursziel*:
39,96%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,76%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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