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JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

08:21 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Schaeffler erwarte, dass der weltweite Markt für humanoide Roboter bis 2030 eine Million Einheiten erreichen werde, und strebe hier einen Marktanteil von 10 bis 12 Prozent sowie einen Umsatz von bis zu einer Milliarde Euro an. Das zweite Quartal sollte dem Experten zufolge saisonal stärker als der solide Jahresauftakt ausfallen. Für die Jahresziele bleibe Schaeffler zuversichtlich./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,34 €		 Abst. Kursziel*:
-3,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
10,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,37%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

08:21 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
06.05.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Schaeffler Sell UBS AG
05.05.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
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