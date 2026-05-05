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Marktkap. 153,46 Mrd. EUR

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WKN 860180

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Symbol SBGSF

Goldman Sachs Group Inc.

Schneider Electric Buy

13:21 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
284,10 EUR 0,20 EUR 0,07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 302 auf 316 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Franzosen stehen zudem auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Die FRanzosen hätten leider keine Auftragszahlen berichtet, die einen Vergleich ihres Momentums im Geschäft mit KI-Rechenzentren mit der Konkurrenz erlauben würden, schrieb Daniela Costa in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Sie geht aber weiter davon aus, dass Schneider zu den dynamischsten Unternehmen in ihrem Beobachtungsspektrum zählt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
316,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
284,40 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
284,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

13:21 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
04.05.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
01.05.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
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