Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Schneider Electric Aktie

234,80 EUR +0,90 EUR +0,38 %
STU
235,25 EUR +0,65 EUR +0,28 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 132,77 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Jefferies & Company Inc.

Schneider Electric Buy

19:01 Uhr
Schneider Electric Buy
Schneider Electric S.A.
234,80 EUR 0,90 EUR 0,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Es sollte ein Quartal mit solidem Wachstum des Industriekonzerns gewesen sein, schrieb Rizk Maidi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Konsensschätzungen für das Segment industrielle Automatisierung anspruchsvoll./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:53 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
289,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
232,70 €		 Abst. Kursziel*:
24,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
234,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,08%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

19:01 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Schneider Electric Buy UBS AG
30.03.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

