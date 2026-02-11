Siemens Aktie
Marktkap. 201,39 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktien des Technologiekonzerns Siemens mit einem Kursziel von 264 Euro auf "Buy"belassen. Nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals dürfte der Ergebniskonsens für das Gesamtjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, schrieb Daniela Costa am Donnerstag./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
264,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
271,65 €
|Abst. Kursziel*:
-2,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
272,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,07%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|09:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|09:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets