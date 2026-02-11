DAX 25.072 +0,9%ESt50 6.076 +0,7%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5670 +0,2%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.448 +0,1%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,66 +0,0%Gold 5.073 -0,2%
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
272,35 EUR +15,95 EUR +6,22 %
STU
Marktkap. 201,39 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktien des Technologiekonzerns Siemens mit einem Kursziel von 264 Euro auf "Buy"belassen. Nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals dürfte der Ergebniskonsens für das Gesamtjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, schrieb Daniela Costa am Donnerstag./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
264,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
271,65 €		 Abst. Kursziel*:
-2,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
272,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,07%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

