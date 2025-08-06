RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

12:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Industriekonzern habe im dritten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele blieben unverändert, während der Geschäftsbereich Smart Infrastructure die Erwartungen übertroffen und Digital Industries diese verfehlt habe./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:10 / EDT

