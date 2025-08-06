Siemens Aktie
Marktkap. 171,73 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Industriekonzern habe im dritten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele blieben unverändert, während der Geschäftsbereich Smart Infrastructure die Erwartungen übertroffen und Digital Industries diese verfehlt habe./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
215,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
223,25 €
|Abst. Kursziel*:
-3,70%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
229,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,11%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
225,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
