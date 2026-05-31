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Symbol SSLLF

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

12:56 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
100,40 EUR -4,20 EUR -4,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche ziemlich optimistisch. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Bei Siltronic sei die Auftragslage momentan asymmetrisch - stark im KI-Segment und eher mau in anderen Bereichen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
100,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
100,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

12:56 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 Siltronic Neutral UBS AG
30.04.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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