Siltronic Aktie
Marktkap. 3,14 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche ziemlich optimistisch. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Bei Siltronic sei die Auftragslage momentan asymmetrisch - stark im KI-Segment und eher mau in anderen Bereichen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Buy
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
100,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
100,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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