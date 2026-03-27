UBS AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

11:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien dürften sie angesichts des schwachen Ausblicks nun dem Markt hinterherhinken, schrieb Madeleine Jenkins am Montag. Die Ziele für 2026 lassen aus ihrer Sicht aber Luft nach oben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE