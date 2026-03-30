UBS AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

08:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des schwächeren Ausblicks auf 2026 gehe sie davon aus, dass der Halbleiterausrüster ein fünfprozentiges Wachstum erzielen werde und im weiteren Jahresverlauf die Ziele anheben könnte, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Suss habe bereits - entgegen der üblichen saisonalen Schwäche - für das erste Quartal Aufträge deutlich über dem Niveau des Schlussquartals 2025 signalisiert. Jenkins senkte indes wegen des Ausblicks ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um bis zu 15 Prozent./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE