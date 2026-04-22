Symrise Aktie
Marktkap. 10,61 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise leicht erhöht von 69 auf 70 Euro und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Das erste Quartal "riecht nach Einstiegszeitpunkt", schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Aromen- und Duftstoffherstellern. Die Wachstumserwartungen seien in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gesunken. Der Wachstumskonsens habe nicht nur für 2026, sondern auch für die kommenden drei Jahre korrigiert - hier um 20 Prozent. Die korrespondierende Kurskorrektur hält der Experte für übertrieben. Die Parfümdynamik halte sich und im Nahrungsmittelbereich stünden gute Nachrichten an. Dunford-Castro empfiehlt Croda nun zum Kauf und sieht Symrise weniger skeptisch als bisher./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Hold
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,16 €
|Abst. Kursziel*:
-6,87%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
75,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,72%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
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|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
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