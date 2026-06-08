Symrise Aktie
Marktkap. 10,68 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin rechnet mit einer Belebung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal auf 3 Prozent, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 22:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Overweight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
75,46 €
|Abst. Kursziel*:
32,52%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
76,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,41%
|
Analyst Name:
Edward Hockin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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