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JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

08:01 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin rechnet mit einer Belebung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal auf 3 Prozent, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 22:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
75,46 €		 Abst. Kursziel*:
32,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
76,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,41%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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