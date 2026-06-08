JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin rechnet mit einer Belebung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal auf 3 Prozent, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 22:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise