T-Mobile US Aktie
Marktkap. 185,52 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US nach Quartalszahlen und den Zielen für 2026 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten dem Konsens entsprochen, während der freie Cashflow (FCF) und die Kundenzahlen über den Erwartungen gelegen hätten, schrieb Jonathan Atkin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was die Jahresprognosen betreffe, liege die US-Mobilfunktochter der Telekom beim FCF etwas unter der Konsensschätzung./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 255,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 203,62
|Abst. Kursziel*:
25,23%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 203,81
|Abst. Kursziel aktuell:
25,12%
|
Analyst Name:
Jonathan Atkin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 272,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu T-Mobile US
|16:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:31
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
