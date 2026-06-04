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Symbol TSLA

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Neutral

08:06 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 145 auf 475 US-Dollar hochgeschraubt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die vertikale Integration der eigenen Wertschöpfungskette von Hard- und Software sei auf diesem Niveau einzigartig bei Tesla, schrieb Rajat Gupta am Freitag. Hinzu komme die Effektivität und das Tempo der technologischen Entwicklung. Dies werde immer noch etwas unterschätzt. Zunächst bremsten allerdings hohe Investitionen. Die Gewinnentwicklung dürfte 2028 richtig anziehen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 475,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 418,45		 Abst. Kursziel*:
13,51%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 416,19		 Abst. Kursziel aktuell:
14,13%
Analyst Name:
Rajat Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 409,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:06 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
28.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
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