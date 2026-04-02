TotalEnergies Aktie
Marktkap. 168,74 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 78 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst bei einer Deeskalation im Iran-Krieg werde die Normalität im Nahen Osten nicht so bald zurückkehren, schrieb Mark Wilson am Donnerstag in seiner Betrachtung der Ölbranche. Angesichts der durchschnittlichen Ölpreise im ersten Quartal dürften die Cashflows der Unternehmen kurzfristig kräftig steigen. Entsprechend hätten die Konsensschätzungen immer noch Luft nach oben, insbesondere bei Repsol, Eni und Galp. Auch längerfristig rechnet Wilson mit erhöhten Ölpreisen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
79,42 €
|Abst. Kursziel*:
17,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,71%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
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