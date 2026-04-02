Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Buy

02.04.26

Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 79,01 EUR 1,80 EUR 2,33% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 78 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst bei einer Deeskalation im Iran-Krieg werde die Normalität im Nahen Osten nicht so bald zurückkehren, schrieb Mark Wilson am Donnerstag in seiner Betrachtung der Ölbranche. Angesichts der durchschnittlichen Ölpreise im ersten Quartal dürften die Cashflows der Unternehmen kurzfristig kräftig steigen. Entsprechend hätten die Konsensschätzungen immer noch Luft nach oben, insbesondere bei Repsol, Eni und Galp. Auch längerfristig rechnet Wilson mit erhöhten Ölpreisen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com