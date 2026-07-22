TRATON Aktie
Marktkap. 18,21 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der um Sondereffekte im Zusammenhang mit Zöllen bereinigte operative Gewinn (Ebit) liege um neun Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rechne man den Sondereffekt mit ein, habe der Lkw-Hersteller die Konsensprognose sogar um 24 Prozent übertroffen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,14 €
|Abst. Kursziel*:
-5,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,63%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|12:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|TRATON Hold
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|12:16
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
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