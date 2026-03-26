TRATON Aktie
Marktkap. 15,3 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Nutzfahrzeugproduktion sei 2026 eher schwach in das Jahr gestartet, schrieb Chad Dillard in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung von Nachfragesignalen des Monats Februar. Die Lagerbestände blieben hoch, was in der Branche voraussichtlich zu Preisdruck führen werde./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
29,64 €
|Abst. Kursziel*:
21,46%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
30,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,50%
|
Analyst Name:
Chad Dillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|11:56
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|TRATON Neutral
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|TRATON Hold
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|Jefferies & Company Inc.
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|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research