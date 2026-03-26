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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

11:56 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Nutzfahrzeugproduktion sei 2026 eher schwach in das Jahr gestartet, schrieb Chad Dillard in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung von Nachfragesignalen des Monats Februar. Die Lagerbestände blieben hoch, was in der Branche voraussichtlich zu Preisdruck führen werde./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
29,64 €		 Abst. Kursziel*:
21,46%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
30,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,50%
Analyst Name:
Chad Dillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

11:56 TRATON Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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