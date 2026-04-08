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Symbol TRATF

JP Morgan Chase & Co.

TRATON Neutral

20:46 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer letzten Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen der Lkw-Holding auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die jüngsten Marktentwicklungen habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026 um 1,3 Prozent erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzung für 2027 reduzierte der Experte um 3,3 Prozent./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
32,86 €		 Abst. Kursziel*:
-8,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
32,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,54%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

20:46 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 TRATON Buy UBS AG
31.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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