TRATON Aktie
Marktkap. 15,3 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer letzten Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen der Lkw-Holding auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die jüngsten Marktentwicklungen habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026 um 1,3 Prozent erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzung für 2027 reduzierte der Experte um 3,3 Prozent./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
32,86 €
|Abst. Kursziel*:
-8,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
32,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,54%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|20:46
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
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|31.03.26
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|27.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
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