Unilever Aktie

48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Goldman Sachs Group Inc.

Unilever Neutral

13:01 Uhr
Unilever Neutral
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5135 auf 5400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen am Donnerstag an solide Quartalsergebnisse des Konsumgüterkonzerns - gestützt von den Schwellenländern - an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Neutral

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
54,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,91 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

