Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

12:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 3700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Entwicklung beim Konsumgüterhersteller - höhere Ziele, Kostensenkungen, größere Veräußerungen und der Versuch einer Bewertungsangleichung an die Konkurrenz - rieche nach aktivistischem Investor, schrieb David Hayes am Montag. Der Einfluss der Investmentfirma Trian von Nelson Peltz halte an. Es dürfte aber noch mehr zu tun sein für Unilever, um Trians Vision zufriedenzustellen, glaubt der Analyst. Dies gehe nicht ohne Risiken./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 01:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 01:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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