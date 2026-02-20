DAX 25.268 -0,1%ESt50 6.131 -0,5%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,5490 -0,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.128 -1,8%Euro 1,1797 +0,0%Öl 73,00 +3,0%Gold 5.220 +0,7%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo von 11 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen hätten positive Margensignale für 2026 gesendet, schrieb Stephen Reitman am Freitag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
12,45 €		 Abst. Kursziel*:
4,42%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
12,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,69%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

14:16 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
14:16 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
10:16 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

