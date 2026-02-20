Bernstein Research

Valeo SA Market-Perform

14:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo von 11 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen hätten positive Margensignale für 2026 gesendet, schrieb Stephen Reitman am Freitag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

