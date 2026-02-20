Valeo SA Aktie
Marktkap. 3,2 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo von 11 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen hätten positive Margensignale für 2026 gesendet, schrieb Stephen Reitman am Freitag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
12,45 €
|Abst. Kursziel*:
4,42%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
12,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,69%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
