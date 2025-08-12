Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 15,72 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe beim Auftragseingang die Markterwartung übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz aber habe enttäuscht, und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) sei Vestas lediglich leicht hinter dem Konsens zurückgeblieben./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
126,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|09:36
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
