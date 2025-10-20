Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 17,42 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vestas mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Aufschiebung der Pläne für eine polnische Fertigungsstätte für Turbinenblätter, die im Offshore-Windbereich zum Einsatz kämen, habe nur einen begrenzten Einfluss auf den kurzfristigen Ausblick, schrieb Supriya Subramanian am Montag in Reaktion auf die Nachricht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
160,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Supriya Subramanian
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
