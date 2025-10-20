DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
Vestas Wind Systems A-S Aktie

16,34 EUR -0,11 EUR -0,67 %
STU
15,87 CHF -0,44 CHF -2,70 %
BRX
Marktkap. 17,42 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

UBS AG

Vestas Wind Systems A-S Buy

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
16,34 EUR -0,11 EUR -0,67%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vestas mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Aufschiebung der Pläne für eine polnische Fertigungsstätte für Turbinenblätter, die im Offshore-Windbereich zum Einsatz kämen, habe nur einen begrenzten Einfluss auf den kurzfristigen Ausblick, schrieb Supriya Subramanian am Montag in Reaktion auf die Nachricht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

08:01 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
20.10.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
14.10.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

