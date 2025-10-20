UBS AG

Vestas Wind Systems A-S Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vestas mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Aufschiebung der Pläne für eine polnische Fertigungsstätte für Turbinenblätter, die im Offshore-Windbereich zum Einsatz kämen, habe nur einen begrenzten Einfluss auf den kurzfristigen Ausblick, schrieb Supriya Subramanian am Montag in Reaktion auf die Nachricht./rob/gl/ag

