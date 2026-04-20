VINCI Aktie
Marktkap. 76,12 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
133,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
134,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|14:46
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
