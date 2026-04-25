JP Morgan Chase & Co.

Vincorion Overweight

10:21 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Kernpunkt des Portfolios des deutschen Rüstungsunternehmens seien missionskritische Energiesysteme, schrieb David Perry in seiner einer am Mittwoch veröffentlichten Empfehlung. Er rechnet von Ende 2025 bis 2030 mit einem Wachstum von im Schnitt 17 Prozent per annum nebst einer kräftigen Steigerung der operativen Marge./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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