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JP Morgan Chase & Co.

Vincorion Overweight

10:21 Uhr
Vincorion Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vincorion
18,90 EUR 1,24 EUR 7,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Kernpunkt des Portfolios des deutschen Rüstungsunternehmens seien missionskritische Energiesysteme, schrieb David Perry in seiner einer am Mittwoch veröffentlichten Empfehlung. Er rechnet von Ende 2025 bis 2030 mit einem Wachstum von im Schnitt 17 Prozent per annum nebst einer kräftigen Steigerung der operativen Marge./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vincorion Overweight

Unternehmen:
Vincorion		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,85 €		 Abst. Kursziel*:
24,67%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
18,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,34%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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