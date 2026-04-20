Marktkap. 513,16 Mrd. EUR

KGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN A0NC7B

ISIN US92826C8394

Symbol V

JP Morgan Chase & Co.

Visa Overweight

14:11 Uhr
Visa Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen von Visa und Mastercard dürften gesunde Trends auf dem heimischen US-Markt belegen, schrieb Tien-tsin Huang in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Dabei sehe er Visa leicht im Vorteil. Historisch günstig bewertet seien aber beide Unternehmen, was attraktive mittelfristige Aussichten beinhalte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Visa Overweight

Unternehmen:
Visa Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 313,94		 Abst. Kursziel*:
27,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 314,42		 Abst. Kursziel aktuell:
27,22%
Analyst Name:
Tien-Tsin Huang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 411,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Visa Inc.

14:11 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Visa Buy UBS AG
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK
26.11.25 Visa Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

