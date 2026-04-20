NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen von Visa und Mastercard dürften gesunde Trends auf dem heimischen US-Markt belegen, schrieb Tien-tsin Huang in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Dabei sehe er Visa leicht im Vorteil. Historisch günstig bewertet seien aber beide Unternehmen, was attraktive mittelfristige Aussichten beinhalte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Visa Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 313,94
|Abst. Kursziel*:
27,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 314,42
|Abst. Kursziel aktuell:
27,22%
|
Analyst Name:
Tien-Tsin Huang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 411,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
