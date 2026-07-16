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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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71,46 EUR -0,96 EUR -1,33 %
STU
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Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 35,77 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
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WKN 766403

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Bernstein Research

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

11:06 Uhr
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
71,46 EUR -0,96 EUR -1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Positiv zu werten sei der bestätigte Zielkorridor für die operative Umsatzrendite 2026, auch wenn sich der Umsatzausblick des Autokonzerns eingetrübt habe, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
71,80 €		 Abst. Kursziel*:
39,28%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
71,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,94%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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