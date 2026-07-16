Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 35,77 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Positiv zu werten sei der bestätigte Zielkorridor für die operative Umsatzrendite 2026, auch wenn sich der Umsatzausblick des Autokonzerns eingetrübt habe, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
71,80 €
|Abst. Kursziel*:
39,28%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
71,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,94%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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