DAX 23.910 +2,1%ESt50 5.819 +2,4%MSCI World 4.446 +0,6%Top 10 Crypto 9,2125 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.888 +3,3%Euro 1,1656 +0,2%Öl 90,90 +1,2%Gold 5.191 +0,9%
Marktkap. 45,94 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

09:26 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe dank der Kernmarke VW sowie der Töchter Skoda und Audi ein insgesamt starkes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Geholfen hätten auch die Bemühungen für einen guten Barmittelzufluss. Der Dividendenvorschlag liege über dem von Volkswagen zur Verfügung gestellten Konsens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
90,70 €		 Abst. Kursziel*:
21,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
91,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,64%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

