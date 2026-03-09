Zalando Aktie
Marktkap. 5,22 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Jahresende rufe die Wachstumschancen des Online-Modehändlers in Erinnerung, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,51 €
|Abst. Kursziel*:
44,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,62%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|10:01
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
