DAX dreht ins Plus -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- TUI, DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie fällt: EU-Produktion, Geopolitische Spannungen & Co. im Blick
MLP-Aktie fällt: 2025 operativ weniger verdient- Umbau im Immobiliengeschäft belastet
Zalando Aktie

22,69 EUR +2,32 EUR +11,39 %
Marktkap. 5,22 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Jefferies & Company Inc.

Zalando Buy

09:16 Uhr
Zalando Buy
Zalando
Zalando
22,69 EUR 2,32 EUR 11,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Jahresende rufe die Wachstumschancen des Online-Modehändlers in Erinnerung, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,51 €		 Abst. Kursziel*:
44,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,62%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

10:01 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Zalando Overweight Barclays Capital
09:36 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Eigene Ziele erreicht Zalando-Aktie hebt ab: Kräftiges Wachstum und Aktienrückkauf Zalando-Aktie hebt ab: Kräftiges Wachstum und Aktienrückkauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 44 Euro
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittag im Minus
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Zahlen und Ziele ziehen Zalando weiter hoch vom jüngsten Tief
finanzen.net Zalando Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Zalando ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Metzler belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 38 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Zalando peilt weiteres Wachstum an - Aktienrückkauf - Kurssprung
finanzen.net Buy für Zalando-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse
EQS Group EQS-News: Zalando delivers strong 2025 results, expects further acceleration in 2026 through scaling AI innovations and announces a share buy-back of up to 300 million euros
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Zalando Launches Share Buy-back Programme
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
