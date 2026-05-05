Zalando Aktie
Marktkap. 5,4 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Anstieg des Pro-Forma-Bruttowarenwerts lege den Schluss, dass der Konflikt im Nahen Osten die Geschäfte des Online-Modehändlers nicht beeinträchtigt hat./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,40 €
|Abst. Kursziel*:
51,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,29%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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