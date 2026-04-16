Zalando Aktie
Marktkap. 5,83 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen des Online-Modehändlers sei nicht mit Überraschungen zu rechnen, schrieb Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele dürften unverändert bleiben./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,28 €
|Abst. Kursziel*:
37,46%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,65%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
