Beliebte Suche
Marktkap. 5,83 Mrd. EUR

KGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

JP Morgan Chase & Co.

Zalando Neutral

08:46 Uhr
Zalando Neutral
Aktie in diesem Artikel
Zalando
23,08 EUR -0,17 EUR -0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen des Online-Modehändlers sei nicht mit Überraschungen zu rechnen, schrieb Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele dürften unverändert bleiben./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Neutral

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,28 €		 Abst. Kursziel*:
37,46%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
23,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,65%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:46 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.03.26 Zalando Buy UBS AG
19.03.26 Zalando Overweight Barclays Capital
19.03.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

