DAX leicht fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Fusion mit Vonovia in Gefahr? Hedgefonds Elliott bei Deutsche Wohnen eingestiegen -- Tesla aktiviert seine Indoor-Kameras

Der deutsche Leitindex dürften am Freitag mit kleinen Zuwächsen eröffnen.

Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag voraussichtlich etwas fester starten.

Nach den US-Inflationsdaten ging es an der Wall Street teilweise bergauf.

Der Dow Jones konnte zum Start leichte Aufschläge verbuchen, zwischenzeitlich ging es dann deutlicher nach oben. Letztlich stand jedoch nur ein marginales Plus 0,06 Prozent auf 34.466,24 Punkte an der Tafel. Der NASDAQ Composite ging höher in den Tag und baute die Gewinne weiter aus. Er beendete die Sitzung 0,78 Prozent stärker bei 14.020,33 Einheiten. Der marktbreite S&P 500 stieg im Tagesverlauf auf ein neues Rekordhoch (4.249,74 Zähler).

Die vor Börsenstart veröffentlichten US-Inflationsdaten ließen Anleger aufhorchen. So nahm die Teuerung im Mai um 5 Prozent zu. "Auch wenn es teilweise temporäre Faktoren sind, die hier eine Rolle spielen, dürften die Inflations- und Taperingdiskussionen neue Nahrung erhalten", kommentierte Ralf Umlauf von der Helaba gegenüber der dpa. Die EZB hat unterdessen an ihrem geldpolitischen Kurs nicht gerüttelt und den Leitzins bei 0,0 Prozent belassen.

