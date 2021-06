DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen sehr fest -- GfK-Konsumklima steigt deutlich -- Deutsche Bank glänzt bei US-Stresstest -- Nike verdoppelt Umsatz

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag etwas fester erwartet. Der DAX liegt in vorbörslichen Indikationen bei 15.624 Punkten un ddamit 0,22 Prozent höher. Am Donnerstag beendete der deutsche Leitindex den Handel 0,86 Prozent höher bei 15.589,23 Punkten. Der TecDAX dürfte ebenfalls freundlich in den letzten Handelstag der Woche gehen. Er konnte am Donnerstag 1,61 Prozent auf 3.534,66 Zähler zulegen. Die Vorgaben sind am Freitag positiv, daher wird erwartet, dass der DAX vor dem Wochenende an seine Vortagesgewinne anknüpfen wird. In den USA konnte Präsident Biden eine wichtige Hürde bei seinem billionenschweren Infrastruktur-Paket nehmen. Daneben hob die Fed die Einschränkungen für Banken bei Aktienrückkäufen und Dividenden auf. Auch aus Deutschland selbst gibt es gute Nachrichten: So ist das von der GfK ermittelte Konsumklima für Juli auf den höchsten Stand seit knapp einem Jahr gestiegen.





Die europäischen Aktienmärkte verbuchten am Donnerstag Gewinne. Der EuroSTOXX 50 startete mit marginalen Gewinnen und konnte diese im Laufe des Tages weiter ausbauen. Letztlich beendete der EuroSTOXX 50 den Handel 1,14 Prozent im Plus bei 4.122,43 Punkten. Nachdem es zur Wochenmitte zu Abgaben kam, erholten sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag. Dabei erhielten sie Unterstützung von einem besser als erwartet ausgefallenen ifo-Geschäftsklimaindex, der im Juni auf den höchsten Wert seit November 2018 kletterte.





Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Donnerstag zuversichtlich. Der Dow Jones konnte seine Gewinne im Handelsverlauf ausbauen und ging mit einem Plus von 0,95 Prozent bei 34.197,08 Punkten in den Feierabend. Auch Techwerteanleger waren am Donnerstag in Kauflaune: Der NASDAQ Composite konnte bei 14.414,46 Punkten den dritten Tag in Folge eine neue Rekordmarke markieren, mit einem Aufscglag von 0,69 Prozent ging das Börsenbarometer bei 14.369,71 Zählern aus dem Handel. US-Präsident Joe Biden hat Anleger an der Wall Street am Donnerstag zusätzlich in Kauflaune versetzt. Im Ringen um das Infrastrukturpaket hatte Biden eine Einigung im Senat verkündet. US-Medienberichten zufolge hat der Kompromiss einen Gesamtumfang von rund 950 Milliarden Dollar. Biden hatte ursprünglich ein mehr als zwei Billionen Dollar schweres Infrastrukturpaket vorgelegt. Das war bei den Republikanern aber auf massiven Widerstand gestoßen. Die Einigung lieferte den US-Börsen frischen Schwung im Verlauf.