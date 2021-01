Vor diesem Hintergrund spielten Konjunkturdaten nur die zweite Geige. Auf dem Terminplan stand am Mittwoch unter anderem der GfK-Index . Das von der GfK ermittelte Konsumklima ist dabei stärker eingebrochen als erwartet.

Dass in der Nacht noch die Quartalszahlen der amerikanischen Börsenschwergewichte Apple , Facebook und Tesla anstehen, sorgte zusätzlich für Zurückhaltung.

Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend hielten sich die deutschen Anleger zurück und die Nervosität blieb hoch. "Nach dem relativ starken Anstieg der Zinsen für US-Staatsanleihen wird heute sicherlich jedes Wort von Fed-Präsident Jerome Powell auf die Goldwaage gelegt", so Thomas Altmann von QC Partners. Allgemein wird jedoch eine Fortsetzung des ultralockeren geldpolitischen Kurs erwartet.

Der DAX baute sein anfänglich kleines Minus im weiteren Verlauf zusehends aus und ging schließlich 1,81 Prozent tiefer bei 13.620,46 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX gab nach einem kaum veränderten Start zunächst nach, konnte dann aber kurz vor Handelschluss ins Plus drehen und schloss 0,23 Prozent fester bei 3.400,21 Zählern.

Experten hatten bereits vorbörslich leicht fallende Kurse erwartet. "Der Markt wartet auf die Sitzung der US-Notenbank", sagte ein Händler. Mit einer Änderung beim Leitzins wird zwar nicht gerechnet, jedoch wird gespannt erwartet, ob Fed-Chef Powell in seiner Rede weitere Stimuli ankündigt, um die Maßnahmen der US-Regierung zu unterstützen. Bevor es hierzu Klarheit gibt, gingen die Anleger wieder in Deckung.

Der EuroSTOXX 50 hatte zwar kaum verändert eröffnet, fiel jedoch anschließend tief in die Verlustzone und beendete den Tag letztlich mit einem deutlichen Abschlag von 1,43 Prozent bei 3.541,42 Punkten.

Die europäischen Börsen gaben am Mittwoch stark nach.

Der US-Aktienmarkt geriet am Mittwoch in schwieriges Fahrwasser.

Zwar eröffnete der Dow Jones den Tag nur mit einem kleinen Verlust, rutschte dann allerdings immer weiter ab. Zum Handelsende verbuchte er einen Abschlag von 2,05 Prozent auf 30.303,17 Punkte. Der NASDAQ Composite stand zum Handelsstart dagegen schon deutlich tiefer, doch auch er geriet noch weiter unter Druck. Er beendete den Tag 2,61 Prozent leichter bei 13.270,60 Zählern.

Wie bereits am Markt erwartet wurde, belässt die US-Notenbank den Leitzins auf einem ultraniedrigen Niveau. Auf diese Entscheidung hatte die Wall Street kaum reagiert. Den Abwärtsruck nach unten verursachte dann letztlich die Rede des Notenbankchefs Jerome Powell, welcher zwar zuversichtlicher in die Zukunft blickte, eine Erholung der Wirtschaft allerdings erst im späteren Jahresverlauf erwarte.

Außerdem lief die Berichtssaison auf Hochtouren, dies sorgte für Bewegung bei Einzelwerten. Zahlreiche Unternehmen hatten am Mittwoch ihre Bücher geöffnet und nachbörslich folgten noch Apple, Facebook und Tesla. "Die Messlatte für Tech-Aktien liegt ziemlich hoch, da wir uns noch immer in einem Lockdown befinden, und dennoch scheinen sie sich im Vergleich zu den hohen Erwartungen gut zu schlagen", so Hani Redha, Portfoliomanager bei Pinebridge Investments.

Ein zusätzlicher Stimmungsdämpfer blieb die grassierende Pandemie. Virusmutationen und Schwierigkeiten beim Impfstart und wecken Zweifel an einer raschen wirtschaftlichen Erholung.

