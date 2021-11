DAX mit Stabilisierungstendenz -- Asiens Börsen mit Verlusten-- Moderna arbeitet an Omikron-Impfstoff -- Knorr-Bremse will Profitabilität bis 2025 steigern -- SAP, Sartorius, Tesla im Fokus

Nach dem jüngsten Kursrutsch des deutschen Leitindex in Folge des Auftauchens der neuen, als besorgniserregend eingestuften Coronavirus-Variante Omikron dürfte er sich zum Start in die neue Woche nun wieder stabilisieren. Die Meldungen zu der neuen Variante hatten der Jahresendrally des DAX am Freitag ein jähes Ende gesetzt. Im Tief ging es bis auf fast 15.244 Punkte runter, damit wurden die Gewinne seit Mitte Oktober wieder zunichte gemacht. Nun warten die Anleger ab, ob Omikron tatsächlich das Potenzial hat, die Konjunkturerholung abzubrechen. Hoffnungen auf einen milden Verlauf der Virus-Variante verleiteten die ersten Anleger zu Käufen, schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen.

Die europäischen Börsen dürften sich im Montagshandel erholen.

Im vorbörslichen Handel verbucht der EuroSTOXX 50 Aufschläge.

Händler rechnen mit einem Erholungsversuch an den Börsen Europas, nachdem sie am Freitag in Folge des Omikron-Schocks rapide abgestürzt waren. Die Bedeutung der neuen Corona-Variante Omikron werde allerdings überschätzt: "Der wahre Feind der Anleger ist die Inflation", kommentierte ein Händler. Gespannt werden daher nun die Reden von EZB-Chefin Christine Lagarde und in den USA von Fed-Chairman Jerome Powell am Abend erwartet.

