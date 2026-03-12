DAX 23.740 +0,6%ESt50 5.794 +0,8%MSCI World 4.383 +0,5%Top 10 Crypto 9,7035 +5,9%Nas 22.440 +0,6%Bitcoin 63.966 +4,5%Euro 1,1476 -0,4%Öl 99,52 -2,2%Gold 5.096 +0,1%
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX dreht ins Plus -- US-Börsen fester -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
1&1 Aktie

1&1 Aktien-Sparplan
22,90 EUR -1,95 EUR -7,85 %
STU
Marktkap. 4,41 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550

ISIN DE0005545503

Symbol OAODF

Barclays Capital

1&1 Equal Weight

14:46 Uhr
1&1 Equal Weight
1&1 AG
22,90 EUR -1,95 EUR -7,85%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach der Telekom-Riese Telefonica Gespräche über eine Übernahme von 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Auch mit Verweis auf die in dem Artikel genannte Begründung schenkt er der Nachricht keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
22,95 €		 Abst. Kursziel*:
-17,21%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
22,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,03%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

14:46 1&1 Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 1&1 Neutral UBS AG
16.01.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu 1&1 AG

