Barclays Capital

1&1 Equal Weight

14:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach der Telekom-Riese Telefonica Gespräche über eine Übernahme von 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Auch mit Verweis auf die in dem Artikel genannte Begründung schenkt er der Nachricht keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT

Bildquellen: 1&1 AG