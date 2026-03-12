1&1 Aktie
Marktkap. 4,41 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach der Telekom-Riese Telefonica Gespräche über eine Übernahme von 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Auch mit Verweis auf die in dem Artikel genannte Begründung schenkt er der Nachricht keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
22,95 €
|Abst. Kursziel*:
-17,21%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
22,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,03%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
