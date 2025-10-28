DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.382 -1,0%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 92.867 -2,1%Euro 1,1567 -0,3%Öl 64,75 -0,2%Gold 4.024 +2,0%
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

51,98 EUR -1,20 EUR -2,26 %
STU
53,68 EUR +0,48 EUR +0,90 %
GVIE
Marktkap. 103,45 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

21:41 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fixierung des Marktes auf das Mengenwachstum des Brauereikonzerns sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operativen Geschäftsprozesse verbesserten sich, und der Biermarkt dürfte sich nach einigen schwierigen Jahren erholen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,68 €		 Abst. Kursziel*:
19,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,12%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

21:41 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
15:36 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
10:46 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
09:21 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Dow Jones Schwache Ergebnisse AB InBev-Aktie schwächer: Gewinn sinkt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe AB InBev-Aktie schwächer: Gewinn sinkt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
Benzinga Corona Maker AB InBev Shrugs Off Slower Volumes With Profit Beat And Major Buyback Push
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks AB InBev Q3 Earnings Preview: Will Pricing Offset Volume Pressures?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q3 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $7.4M in Los Angeles Brewery to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Business Times Netflix signs co-marketing deal with AB InBev to promote TV shows and beer
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $9.2M in Cartersville, GA Brewery to Drive Local Economic Growth & Meet Increased Demand for Michelob ULTRA - the #1 Fastest-Growing Beer in the U.S.
